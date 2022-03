Sampdoria, Lanna: “No spaccature. Tifosi, dateci spinta contro Juventus per rialzarci”

Parla il numero uno del club blucerchiato

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha parlato a Il Secolo XIX del momento della sua squadra. Dopo un avvio positivo sotto la "nuova" guida Giampaolo, ecco un momento di inflessione con ude sconfitte consecutive che stanno rendendo la stagione più complessa del previsto. Il numero uno ha commentato la situazione del club, tra fiducia nel mister e prossimi impegni.

MOMENTO - "Spaccature? No, non mi risulta. Arriviamo da due brutte sconfitte. Lunedì al Mugnaini ho parlato alla squadra. Ci sono passato anch’io in carriera in questi momenti. Ho spiegato che se ne esce solo se viene fuori il gruppo. In rosa ci sono soprattutto calciatori esperti, sanno che cosa voglio dire. Bisogna infondere un po’ di spirito positivo. Mi sono sembrati ricettivi", ha spiegato Lanna.

UNIONE E TIFOSI - La ripartenza potrebbe già esserci contro la Juventus nel prossimo match di campionato: "Penso che la Sampdoria abbia le capacità per superare questo momento. Penso che la priorità sia vivere il presente, sostenere la squadra, vincere le partite, fare punti. Per il resto, per il futuro della società, stiamo lavorando". Sui tifosi: "Capisco la delusione per le due sconfitte. Mi piacerebbe che la reazione però fosse quella di andare allo stadio, riempirlo sabato con la Juventus e aiutare la squadra a rialzare la testa". "Già con la Juventus mi aspetto una partita diversa, per atteggiamento, convinzione, attenzione, testa. No, non ho paura di retrocedere. Questa squadra vale il centro classifica, può giocarsela con tutti".

GIAMPAOLO - Una parola anche sul mister: "Piena fiducia. Ho letto e mi hanno inviato riscontri di voci, di teorie balzane, buttate sui social nei giorni scorsi sinceramente di fronte a follie simili non ho tempo da perdere, nemmeno per smentire. Alcune parole del mister nel dopo Udine sono state fraintese perché estrapolate dal contesto. Lui sa bene dove si trova e dove è venuto. Non c’è nessun caso Giampaolo. Ha tutto il nostro sostegno".