Sampdoria, Lanna non fa sconti all’Inter: “Testa libera e nessun favore”

Le parole del patron blucerchiato

"Cosa si prova a sentire che tutti danno per scontata la vittoria dell'Inter contro di noi? Intanto vorrei ricordare che dopo esserci tolti mentalmente il peso dello spettro retrocessione domenica scorsa, l’indomani abbiamo battuto la Fiorentina. Perciò mi auguro di proseguire su questa strada: siamo consapevoli che la squadra di Inzaghi sia fortissima e in grado di macinare ogni avversario anche in Europa. Detto questo, la Sampdoria ha voglia di dimostrare che nonostante l’annata storta, ha valori importanti", ha detto Lanna .

"La mente sgombra può essere d'aiuto? Direi di sì, già contro la Fiorentina si sono visti giocatori trasformati. Domenica scenderanno in campo con amor proprio e con la volontà di chiudere bene una stagione faticosa e stressante. Del resto, risultati scontati in questa stagione non ci sono, pensi alla sconfitta dell’Inter a Bologna o al pari del Venezia, già retrocesso, all’Olimpico con la Roma. Chi vuole vincere, deve sudare i tre punti, è il bello di questo campionato".

Sui momenti grigi vissuti in stagione: "Guardi è stata una stagione epica: quando sono entrato in società i momenti duri sono stati parecchi. Il compito per questo cda è stato veramente complesso: a gennaio non abbiamo speso soldi che peraltro non avevamo e il giorno dopo la chiusura del mercato si è infortunato Gabbiadini. La squadra ha faticato a immergersi in una situazione così complicata ma quando noi siamo stati nominati avevamo due obiettivi: salvarci e iscriverci al prossimo campionato. Certo, le difficoltà non sono finite perché a livello di cessione del club non c’è nulla di concreto. Ci godiamo questo risultato ma poi dobbiamo programmare la prossima stagione e dovremo fare con quello che abbiamo, cioè molto poco".