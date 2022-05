Sampdoria, Lanna: “Quagliarella vuole giocare ancora. Su Caputo e Giampaolo…”

Parla il patron blucerchiato

Diversi temi affrontati dal presidente della Sampdoria Marco Lanna ai microfoni di Telenordnel corso di 'Forever Samp'. Il numero uno del club ha parlato della società, ma anche della programmazione per il futuro con particolare riferimento alle situazioni di Giampaolo, Caputo e Quagliarella.

Sul finale di stagione, Lanna ha detto: "Chiudiamo bene la stagione a Milano perché è doveroso per tutti, per i tifosi, per i giocatori e non solo. Mi auguro di vedere una partita come lunedì per il gioco e l'impegno. C'è tanto da fare. Un obiettivo è stato raggiunto, ci manca quello dell'iscrizione al campionato che verrà fatta a breve e poi se non capita nulla nei prossimi giorni, ma credo sia difficile, dovremo già iniziare a programmare una stagione che inizia molto presto".

Sulla cessione del club: "Le trattative per la cessione non le seguo io - ha poi precisato - Vidal mi ha detto che ci sono alcuni soggetti che avevano manifestato interesse e qualcuno era più avanti di altri. Sicuramente la salvezza può essere un buon acceleratore di questo interesse, affinché si possa trasformare in un'offerta. Un po' di tempo però credo ci vorrà, forse qualche mese. Prima di firmare delle carte, vorranno entrare dentro la società. Io spero che chi arriverà, voglia portare avanti quanto fatto finora perché credo che i valori che stiamo cercando di riportare abbiano un valore economico, anche reale che possa essere un connubio con la città, con i tifosi e con tutto il mondo blucerchiato. Noi partiamo come se dovessimo essere noi a ripartire con la prossima stagione. Non dirigiamo noi la vendita e quindi aspettiamo gli eventi".

Sui singoli: "Cessione Caputo? La cessione di Caputo? Non ne so nulla e credo che non si faccia un'operazione del genere senza dirmi nulla. Scherzi a parte, dobbiamo ancora sederci per discutere dove vogliamo andare e con che programmazione economica. Lo faremo penso nella prossima settimana". E su Quagliarella: "Credo voglia ancora dare il suo sul campo e noi siamo ben lieti di averlo ancora. Può aiutare sia la squadra che tutti i nostri giovani a crescere, con la sua professionalità è un esempio. Anche con lui ci siederemo e credo proprio che lo rivedremo correre in testa al gruppo anche quest'estate".

E sul mister: "Dobbiamo ancora sederci a un tavolo e programmare - ha spiegato Lanna - Parleremo e ci confronteremo quindi non so ancora dare delle anticipazioni. Tutti, compreso il tecnico, sono sotto contratto quindi ad oggi dico che resteranno al 100%