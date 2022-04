Sampdoria, Lanna: “Salvezza e futuro. Derby col Genoa? Sarà teso ma…”

Il numero uno del club tra finale di stagione e futuro societario

Redazione ITASportPress

Lunga ed interessante intervista a Il Secolo XIX da parte del presidente della Sampdoria Marco Lanna che si è soffermato su diversi temi legati all'attualità calcistica del club ma anche al futuro. Dalla salvezza da ottenere il prima possibile, fino ai progetti societari con magari qualche ex compagno della "Samp d'oro" in arrivo nel club.

Sul finale di stagione: "La salvezza? C’è ottimismo. Secondo tutti loro riusciremo a salvarci. Con Vierchowod e gli altri compagni di reparto abbiamo approfondito anche alcuni temi difensivi. Noi siamo sempre attenti a cosa accade lì dietro, per forza di cose", ha detto Lanna.

E ancora sugli obiettivi: "Il primo è ovviamente la salvezza. Io cerco di dare il mio apporto che è soprattutto di conoscenza e vicinanza. Per la prossima stagione sistemare il bilancio e consegnare all'allenatore una formazione equilibrata. Per questo dobbiamo partire per tempo. Non è facile. Ovviamente qualche cessione andrà fatta, lo spirito sarà quello che ha animato il mercato di gennaio che ha dato anche buoni risultati".

Sul futuro del club e il possibile arrivo di suoi ex compagni della "Samp d'oro": "In questo momento a parte la vicinanza morale non è facile fare altro. In un futuro a me piacerebbe molto un coinvolgimento di alcuni di loro. Ora, avere Mancini allenatore qui è un po' difficile ma più concretamente affidare ruoli importanti a miei compagni per il settore giovanile sarebbe una gran cosa. Sono persone che possono dare contributi fondamentali da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista umano. Vediamo cosa si può fare, mi piacerebbe tantissimo".

Un passaggio anche al prossimo derby col Genoa che potrebbe essere importante anche in chiave salvezza: "Sarà indubbiamente una partita con parecchie tensioni, come sempre, ma molto dipenderà anche da come ci arriveranno le due squadre. Sono decisive le tre partite che lo precedono. Per la Sampdoria è fondamentale fare più punti possibili in queste tre partite perché dopo il calendario non è per niente favorevole. [...] Ecco, fatti un po' di punti poi potrò pensare al derby".