Sampdoria, Lanna: “Società in vendita. Pensiamo a salvarci, poi in futuro…”

Parla il presidente dei blucerchiati

Redazione ITASportPress

Nel pre partita di Milan-Sampdoria, gara della 25^ giornata di Serie A, il presidente dei blucerchiato Marco Lanna ha parlato ai microfoni di Sky dei progetti della società, tra cessione e ambizioni future.

ATTUALITA' - "I tanti tifosi in trasferta sono un bel segnale e mi auguro possano continuare a crescere anche con la riapertura degli stadi. I risultati aiutano, speriamo oggi di continuare a proporre gioco e fare risultato", ha detto Lanna. "Sarà importante la continuità, sulla linea della sfida col Sassuolo con impegno, gol, gioco. I tifosi ci seguiranno se continueremo a fare così".

GIOCATORI - "Gabbiadini? L’infortunio di Manolo è stato una doccia fredda, non c’era tempo per riparare. Per fortuna abbiamo trovato Giovinco entusiasta, non è pronto nell’immediato ma lo vedremo tra 10-15 giorni". "Giampaolo? Conosce l’ambiente, conosce alcuni giocatori ed era più facile l’ambientamento. Gli schemi e i moduli erano già nel loro dna. È stata una scelta facile, lui ha grande entusiasmo nonostante la situazione, e questo ci ha dato una garanzia per ricreare un ambiente positivo".

DA PRESIDENTE - "Come mi comporto da presidente? Cerco di essere a Bogliasco spesso, di far tornare il sorriso. Nonostante le sconfitte dobbiamo guardare al futuro con ottimismo perchè le qualità ci sono. Dobbiamo caricarli e far capire loro che possono fare bene e possono tirarsi fuori da questa situazione".

FUTURO - "La Sampdoria può scalare la classifica in futuro? Intanto pensiamo a salvarci, poi per il prossimo anno capiremo. Stiamo già programmando come se continueremo noi, ma la società è un vendita e dobbiamo capire chi la comprerà e che progetti avrà".