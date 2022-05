Sampdoria, l’appello della Gradinata Sud: “Fare quadrato, siamo alla resa dei conti”

Il messaggio del tifo organizzato blucerchiato

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta in trasferta all'Olimpico contro la Lazio . I blucerchiati vogliono ottenere punti il più presto possibile per raggiungere la salvezza matematica. Il prossimo impegno della squadra di Giampaolo sarà a Marassi contro la Fiorentina , in cerca di un posto per l'Europa. In occasione del match, la Gradinata Sud ha pubblicato un comunicato in cui da appuntamento al popolo blucerchiato per domenica mattina a Bogliasco per caricare la squadra in vista dell'importante sfida.

Queste la nota ufficiale: "FARE QUADRATO! Lunedì 16 maggio h. 18.30. Siamo alla resa dei conti, dopo un’altra stagione travagliata ci troviamo all’ultimo appuntamento casalingo per poter confermare la nostra permanenza in Serie A. Sappiamo bene che l’orario della partita non è agevole per nessuno, ma lo sforzo di prendere permesso o ferie al lavoro deve essere imperativo per chi ha a cuore la Samp. Abbiamo davanti agli occhi un mare in tempesta, ma l’unico modo che conosciamo per uscirne più forti è TIFANDO. TIFANDO PER LA SAMPDORIA, RIEMPENDO LO STADIO, perché è necessario non solo la spinta della Gradinata, ma anche l’aiuto di tutti. Serve far esplodere qualsiasi settore! Vogliamo e dobbiamo fare un tifo infuocato! Lo stadio di Marassi deve tornare ad essere un fortino inespugnabile, un campo ostile per chiunque, soprattutto in partite delicate come queste. Cominciamo a fare la nostra parte già domenica. Ci troveremo a Bogliasco dalle ore 9:30, per fare quadrato intorno alla squadra, per caricarli in vista della partita. Che la rabbia, l’apprensione e i timori di questi giorni si trasformino in cattiveria, grinta e determinazione verso un unico e imprescindibile obbiettivo. AVANTI SAMPDORIANI!".