Sampdoria, le condizioni di Damsgaard

La Sampdoria ha riabbracciato tutti i nazionali

Singoli. Allenamento parziale per Omar Colley e Maya Yoshida; lavoro personalizzato per Albin Ekdal; Kristoffer Askildsen è invece rimasto a riposo per sintomi influenzali. Ronaldo Vieira prosegue il proprio iter individuale di recupero. Sempre assente per motivi familiari Mohamed Ihattaren.