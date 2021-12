Sampdoria, letame sotto la casa di Garrone

Ancora una intimidazione per Garrone

Dopo i cori sotto casa al letame. Il popolo blucerchiato è molto arrabbiato con l'ex proprietario della Sampdoria Edoardo Garrone e come riporta Gazzetta.it, appena fuori il cancello d’ingresso di casa ignoti hanno lasciato un tappeto di letame. Per l'imprenditore l’ennesima intimidazione da parte di alcuni ultras sampdoriani: non è ancora chiaro chi sia l’autore del gesto, ma è certo che negli ultimi giorni l’accanimento si sia aggravato di una forte impennata specie dopo le vicende giudiziarie che hanno colpito l'ex presidente Massimo Ferrero.