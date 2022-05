Sampdoria, l’ex Ferrero rinviato a giudizio ma torna in libertà

Lo ha stabilito il gup del Tribunale di Paola a conclusione dell’udienza preliminare

A conclusione dell'udienza preliminare, sono arrivate questa mattina le decisioni del gup di Paola, sull’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero che è stato rinviato a giudizio insieme agli altri otto indagati, come riporta il sito del Corriere della Calabria. L’ex patron blucerchiato però torna libero: il giudice ha infatti deciso di revocare la misura degli arresti domiciliari. La procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni, aveva avviato un’indagine sul fallimento delle società del gruppo Ferrero. Ferrero era stato arrestato a Milano per presunti reati societari e bancarotta, mentre altre cinque persone erano finite ai domiciliari tra cui la figlia di Ferrero, Vanessa e un nipote, Giorgio. Ferrero, in carcere a San Vittore, era poi passato ai domiciliari il 21 dicembre scorso, quando il Riesame di Catanzaro aveva accolto la richiesta dei suoi difensori.