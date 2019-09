Sampdoria, l’ex presidente Mantovani: “Ferrero ha fatto bene, ma adesso ceda in fretta”

In casa Sampdoria continua a tenere banco la questione relativa ad un passaggio di proprietà del club, con Massimo Ferrero che sarebbe in procinto di cedere la società al gruppo di imprenditori rappresentato dall’ex attaccante Gianluca Vialli. Sulla vicenda, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, si è espresso in queste ore l’ex presidente dei blucerchiati Enrico Mantovani.

CONSIGLIO – “Mi riempie di orgoglio che Vialli abbia scelto la Sampdoria. Non dobbiamo però dimenticarci che Ferrero ha lavorato molto bene, con una squadra adesso aumentata di valore. Siccome però dipende tutto dai risultati, consiglio di fare presto”.