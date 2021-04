Sampdoria, l’ex presidente Mantovani: “Non mi stupirei per Vialli in corsa come numero uno”

L'ex presidente tra passato, presente e futuro

Redazione ITASportPress

Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, in una lunga intervista a Telenord, è tornato a ripercorrere gli anni d'oro della storia blucerchiata soffermandosi su temi del passato ma anche su alcuni argomenti importanti relativi al presente e al futuro della società di Genova: "La storia blucerchiata è stata un’infanzia incredibile. Ero ragazzino, cosa si può sperare di più che avere la propria squadra del cuore, che non aveva mai vinto uno scudetto, vincerlo, con il proprio papà presidente? Per questo io non faccio testo. Il calcio è cambiato però pochi anni fa il Leicester ha vinto lo scudetto in Premier League. Può succedere ancora, non succederà alla Sampdoria subito ma a qualcuno succederà. Tra qualche anno non escludo che possa esserci...".

IL TROFEO - Un successo che alla Sampdoria lo stesso Mantovani ha vissuto anche si è trattato della Coppa Italia '94: "Io ero ufficialmente il presidente della Sampdoria, e lo ero da ottobre, ma il vero presidente della Sampdoria ci guardava dall’alto. Quindi quella era una sua eredità e quella è una coppa che gli appartiene al 99%. In quella squadra c’erano giocatori eccezionali, che sono riusciti a concludere una stagione cominciata in modo disastroso visto l’affetto che univa loro al presidente, mio padre. Per me è stata una serata bellissima perché pensavo a lui, a quanto sarebbe stato orgoglioso e non la dimenticherò mai".

ATTUALITA' - Parlando della squadra di oggi e del mister Ranieri: "Sua conferma? Sembrerebbe una decisione saggia. Da quando è arrivato ha fatto bene. Non penso ci potessero essere aspettative di risultati migliori di quelli ottenuti dal mister. Poi ci sono disquisizioni di tutti i tipi attorno alla formazione giusta. Io guardo il risultato finale e da quando il mister è arrivato ritengo che non ci sia niente da ridire".

FUTURO - Sulle vecchie vicende di trattative per la cessione della società, ed in particolare sul potenziale arrivo di Gianluca Vialli: "Non ho alcuna informazione precisa ma conoscendo molto bene Luca non sarei assolutamente sorpreso se arrivassero notizie in merito all’arrivo alla Sampdoria. Ho raramente avuto la possibilità di conoscere qualcuno nella mia vita con la forza di volontà, la caparbietà che ha dimostrato Luca in tutte le cose che ha fatto nella sua vita. So, con assoluta certezza, che se uno gli dovesse chiedere, a prescindere da altre cose, quali potrebbero essere le ambizioni nell’ambito sportivo, essere coinvolto nella Sampdoria a livello importante per Luca rientrerebbe nelle prime posizioni. Ho grossa fiducia in lui e nella forza di raggiungere gli obiettivi che si pone; io, fossi un tifoso, non scommetterei contro un suo approdo in società. Fallimento trattativa? Siamo arrivati molto vicini poi c’è chi ha fatto scelte sbagliate".