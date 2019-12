Sampdoria, l’ex Viviano non ha dubbi: “Quagliarella non è finito, chiuderà in doppia cifra”

Prima parte di stagione sottotono per Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria, dopo la splendida stagione passata, durante la quale ha chiuso il torneo con ben 26 reti all’attivo, non è riuscito fin qui a ripetersi, trovando la via del gol in sole tre occasioni. A scommettere ancora su di lui, però, è l’ex portiere blucerchiato Emiliano Viviano, che ha così dichiarato a soccermagazine.it.

DOPPIA CIFRA – “Se la squadra ha delle difficoltà diventa difficile, Fabio ha sofferto così come ha sofferto la Sampdoria. Io sono convinto che finirà anche quest’anno in doppia cifra e che farà ricredere coloro che pensano che sia vecchio e finito”.

SAMPDORIA, FERRERO AMMETTE: “CASSANO DIRIGENTE? LUI E’ IL MIO AMORE DA SEMPRE…”