Parla l'ex storico capitano blucerchiato

COL VENEZIA - "La Sampdoria deve fare il suo gioco, scendere in campo e far capire subito che vuole vincerla, metterci cattiveria agonistica e lottare su ogni pallone perché gli episodi sono decisivi", ha detto Volpi sulla gara col Venezia. "Poi se non riesci a vincere può andare pure il pari ma devi partire per far valere la tua maggiore forza. Sulla carta la Samp è più forte ma la differenza la faranno gli stimoli. Il Venezia ha un bel tifo, ma ci saranno tanti tifosi della Samp, a dare forza ai blucerchiati"

SALVEZZA - "Quando ti trovi in certe situazioni e non sei abituato a lottare per salvarti è dura. Nessuno immaginava che la Samp potesse essere lì ora, come valore per me potrebbe essere oltre i 30 punti. Forse la situazione societaria non ha dato tranquillità. Sono fuori, non è facile capire quale è il problema ma le qualità non si discutono, ora bisogna fare gruppo".