Sampdoria, l’iniziativa per la Festa della Donna: patch speciale sulla maglia

In occasione della partita di campionato contro il Cagliari, a poche ore dalla Giornata Internazionale della Donna 2021, la Sampdoria indosserà una maglia speciale dedicata proprio alle donne.

Sulla manica sinistra della t-shirt dei blucerchiati ci sarà una patch raffigurante tre mani femminili stilizzate, tre pugni alzati al cielo contro violenza e pregiudizi.

L’iniziativa della Sampdoria

Come scrive la Sampdoria sul proprio sito ufficiale “l’8 marzo della Sampdoria è con le donne e per le donne, accanto al Centro Antiviolenza Mascherona. In occasione della gara casalinga con il Cagliari, a poche ore dalla Giornata Internazionale della Donna 2021, i blucerchiati vestiranno una maglia speciale. Sulla manica sinistra comparirà una patch raffigurante tre mani femminili stilizzate, tre pugni alzati al cielo contro violenza e pregiudizi, accompagnati dalla scritta International Women’s Day”.

Ma non solo. La società non si limiterà solo ad indossare la maglia speciale ma provvederà a mettere all’asta le divise indossare dai calciatori i cui proventi saranno devoluti in favore del Centro Antiviolenza Mascherona di Genova, un luogo in cui le donne che subiscono abusi trovano uno spazio di ascolto, condivisione e appoggio nelle loro scelte.