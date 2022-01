Sampdoria, Marcolin: “Lanna presidente? Migliore scelta non si poteva fare”

Marcolin è stato compagno di squadra di Lanna alla Sampdoria

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Dario Marcolin, ex giocatore di Lazio, Napoli e Sampdoria. Prima battuta, un pronostico su Napoli-Samp: "E' stato un Napoli in crescita, la partita contro la Sampdoria sarà fondamentale per il proseguo perché vale molto in vista della classifica. Queste partite fanno 'cassetto': se pensi ai 7 punti in più con i pareggi avvenuti con le 'piccole' sarebbe stato diverso. Questi sono match che ti fanno diventare solida la classifica. Spalletti ha fatto vedere che le assenze hanno mostrato la capacità di essere più squadra rispetto ai bianconeri. E' stato un bel Napoli". Marcolini poi dice la sua su Marco Lanna nuovo presidente del club blucerchiato: "Abbiamo giocato 6 mesi insieme, è straordinario e intelligente. Il suo essere un gentleman nella Sampdoria fa pensare ai tempi passati. Forse miglior scelta non poteva fare il club per quel ruolo".