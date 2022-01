Sampdoria, mercato vincolato ma qualcosa si muove. Salgono i positivi al Covid

Il nuovo presidente Marco Lanna ha portato entusiasmo nuovo nell'ambiente blucerchiato che attende però i rinforzi

Dopo aver lavorato ieri a Bogliasco, la Sampdoria, si godrà oggi un giorno di riposo: l’appuntamento per la ripresa è fissato per domenica mattina, quando si inizierà a preparare la sfida interna con il Cagliari, in programma giovedì 6 gennaio al “Ferraris” e valida quale 20.a giornata della Serie A. Il nuovo presidente Marco Lanna ha portato entusiasmo nuovo nell'ambiente blucerchiato che attende però i rinforzi. Molto dipende dall’evoluzione della vicenda societaria, ma l’intenzione del club è di provare a fare cassa, se arriveranno offerte allettanti per i suoi uomini migliori, considerando che seconde linee come Dragusin e Ciervo sono state promosse da D’Aversa e questo potrebbe accelerare la partenza di qualche titolare. Thorsby è un uomo imprescindibile della mediana, ma in presenza di cifre interessanti la Samp le valuterà. E lo stesso discorso vale per Silva e Colley. Da definire anche il caso-Ihattaren: la Juventus dovrà in qualche modo compensare la sua fuga in patria.