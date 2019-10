Sampdoria, messaggio a Mihajlovic verso la sfida col Bologna: “Saremo come gli amici che si ritrovano e non si lasciano mai…”

Rivali in campo nella prossima gara di Serie A, amici sempre legati da un estremo rapporto di stima e affetto. La Sampdoria si appresta a fare visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic per la 9^ giornata di campionato. Non si sa ancora se il tecnico sarà sulla panchina dei rossoblù e se avrà l’ok dai medici vista la personale lotta contro la leucemia, ma intanto i blucerchiati hanno voluto mandargli un bel messaggio.

Attraverso il profilo ufficiale Twitter, la Sampdoria ha scritto: “Comunque andrà domenica, ti abbracciamo già così, noi e tutti i sampdoriani, come gli amici che si ritrovano e non si lasciano mai. A presto Sinisa, ti vogliamo bene”. Parole che confermano il legame tra il club genovese e il tecnico serbo. Un rapporto che la gara Bologna-Sampdoria non indebolirà di una virgola…