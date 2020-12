Sampdoria-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Sampdoria-Milan si gioca questa sera domenica 6 dicembre 2020 alle ore 20.45. Posticipo domenicale della 10^ quello di Marassi tra i blucerchiati di Claudio Ranieri e i rossoneri di Stefano Pioli, di ritorno in panchina dopo aver superato il coronavirus.

Sampdoria-Milan, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambi i tecnici. La Sampdoria si affiderà a Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto. In attacco ecco il ritorno di Manolo Gabbiadini al fianco di Fabio Quagliarella. Anche il Milan dovrà fare a meno di alcuni dei suoi uomini chiave come il difensore Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. In campo ci saranno Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Sampdoria-Milan si disputerà come detto questa sera, domenica 6 dicembre 2020, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio della partita di Marassi è previsto per le 20.45. Il match sarà diretto dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

La sfida valida per il posticipo domenicale Sampdoria-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 272 e 282 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita tra blucerchiati e rossoneri sarà trasmessa anche in diretta streaming. I clienti Sky potranno affidarsi a Sky Go per seguirla su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso dovranno preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c’è per tutti l’opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite della Serie A.