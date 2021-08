Sampdoria-Milan in diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi

Si gioca alle 20.45 il posticipo serale tra blucerchiati e rossoneri per la prima giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Milan si gioca questa sera, lunedì 23 agosto 2021 alle ore 20.45 per la prima giornata di Serie A. Posticipo serale per i doriani e i rossoneri chiamati a chiudere il primo turno del nuovo campionato 2021-22.

Sampdoria-Milan, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; A. Silva, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sampdoria-Milan si disputerà oggi lunedì 23 agosto 2021 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d'inizio in programma alle ore 20.45. La partita tra blucerchiati e rossoneri potranno vedere la sfida in tv su diverse piattaforme. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile sulle moderne smart tv compatibili e tramite app su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon FIre TV Stick o Google Chromecast. La gara sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport, numero 251 del satellite.

Esiste poi la possibilità di vedere la gara completamente in streaming con entrambe le emittenti. Sarà possibile vedere Sampdoria-Milan in diretta streaming su DAZN su diversi dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Anche con Sky, gli utenti potranno vedere la gara in diretta streaming mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa si può usufruire di NOW, il servizio live e on demand che offre la visione delle partite di Serie trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il Pass sport. In questo modo i tifosi potranno godere del posticipo di Serie A.