Sampdoria, mini abbonamenti per le gare casalinghe del 2021

Sono 4 le partite inserite in questo mini abbonamento

Nonostante il momento negativo dal punto di vista dei risultati e la capienza non ancora al 100% negli stadi, la Sampdoria ha annunciato ufficialmente che sarà possibile fare mini abbonamenti per le gare casalinghe che rimangono al Ferraris nel 2021. Le partite in questione sono Hellas Verona, Lazio, Torino in Coppa Italia e Venezia. I prezzi dei biglietti per gli abbonati 2019-2020 in gradinata sono di 10 euro mentre nei distinti 12,50. La società blucerchiata cerca così di invitare i tifosi a riempire di più il Ferraris, finora rimasto con larghi spazi vuoti, soprattutto a causa della scelta degli Ultras di rimanere fuori dallo stadio per la capienza ridotta al 75%.