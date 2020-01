Sampdoria, Murru e il desiderio per il 2020: “Sogno di segnare, ma spero la salvezza non dipenda da un mio gol…”

Nicola Murru, terzino della Sampdoria, ha parlato a sampdorianews.net del 2020, della stagione blucerchiata e anche del proprio futuro. Un campionato complicato per i blucerchiati che cercano di togliersi definitivamente dalle zone calde della classifica grazie anche all’arrivo di Claudio Ranieri e, chissà, magari anche grazie ad un gol dell’esterno mancini.

SOGNO – “Segnare il mio primo gol con la Sampdoria? Ho voglia di realizzare il mio primo goal per la Sampdoria, sì. Però spero che la salvezza della squadra non dipenda da un mio goal. Vorrei tanto che arrivasse serenamente prima e magari così dopo io potrò festeggiare una rete, con maggiore leggerezza, prima della fine della stagione”. E sul futuro, Murru chiarisce: “Cercato in estate dal qualche club? Quest’estate non mi ha chiamato davvero nessuno, sono legato alla Samp da un lungo contratto, fino al 2022, e qui a Genova, come ho sempre detto, sto bene e sono felice. Quindi non vedo problemi da parte mia”.