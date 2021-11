Sampdoria, Murru: “Vi spiego dopo il gol la mia esultanza sotto la Sud”

Nicola Murru ha dovuto aspettare un po’ per togliersi il gusto di segnare sotto la Sud

Mirino, sinistro e pallone in buca d’angolo. Nicola Murru ha dovuto aspettare un po’ per togliersi il gusto di segnare sotto la Sud, ma lo ha fatto in un modo che più spettacolare non si può. «Sono contento per il mio primo gol – dice con un bel sorriso il terzino sardo -, è stata un’emozione unica. Ma più importante ancora è stata la vittoria: abbiamo conquistato tre punti fondamentali. Le mani all’orecchio? Volevo sentire che la Gradinata spingesse. Il nostro pubblico è un compagno in più».