Sampdoria-Napoli: le formazioni ufficiali

La terza giornata del girone di ritorno si conclude con la sfida di Marassi. Sampdoria e Napoli vanno in cerca di punti preziosi. I blucerchiati cercano di staccarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica. Gli azzurri sognano di rientrare in lotta per l’Europa League. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Queste le scelte di formazione fatte da Claudio Ranieri e Rino Gattuso:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, Tonelli, Augello; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jakto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne