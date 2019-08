Sampdoria, niente Ben Arfa: il francese verso il Nizza

Sembra sfumare il sogno Ben Arfa per la Sampdoria. Il trequartista, secondo quanto raccolto da France Football, sarebbe infatti vicino a un ritorno al Nizza, club nel quale ha già giocato nella stagione 2015/2016 collezionando 34 presenze e realizzando ben 17 reti. Il francese è infatti l’oggetto del desiderio della nuova proprietà rossonera, tesa a rilanciare l’entusiasmo della tifoseria portando a termine un clamoroso colpo di mercato.

Ben Arfa, nell’ultima stagione, ha difeso i colori del Rennes mettendo insieme 18 presenze e andando a segno in cinque occasioni in Ligue 1. Per lui, in passato, esperienze anche con Lione, Marsiglia, Newcastle, Hull City e Paris Saint-Germain.