Sampdoria, Novellino: “Mio zio Walter mi chiama e mi dà consigli”

La nipote dell'ex allenatore della Sampdoria, tiene molto alla maglia e segue da vicino Debora

Progetto. «Mio zio ha allenato qui per tanti anni: molto spesso mi chiama e mi dà consigli – dice il numero 33 dalla sua nuova casa di Bogliasco -. Lui c’è sempre per me, e tiene molto alla Samp. Ho deciso di venire a Genova perché è un progetto valido: mi sono ritrovata in una grande società e mi sto trovando molto bene. E adoro cantare Lettera da Amsterdam».