Sampdoria, novità sul futuro del club: iscrizione ok e l’advisor per la cessione

Novità sul futuro del club blucerchiato

Nella giornata di ieri si è svolto il consiglio d'amministrazione in casa Sampdoria. Come riferisce tuttomercatoweb.com, l'incontro è durato ben nove ore fra mattina e pomeriggio, con diverse pause, ma alla fine gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Nella sede di Corte Lambruschini, il presidente Marco Lanna e i consiglieri Gianni Panconi, Antonio Romei e Alberto Bosco hanno approvato la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022 ma soprattutto è stato confermato che sono stati rispettati tutti i crismi necessari per l'iscrizione al prossimo campionato, cosa per altro già confermata a più riprese dal numero uno blucerchiato.