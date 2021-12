Sampdoria, oggi il CdA per il nuovo presidente: tutte le opzioni

Questa sera nuova riunione per stabilire il CdA e il prossimo presidente blucerchiato

Gli scenari possibili sono sostanzialmente due: la riconferma in blocco del CdA uscente con alcuni innesti, oppure uno stravolgimento con l'inserimento di tecnici finalizzati alla cessione della società.

Per il post Massimo Ferrero sono parecchi i nomi dei papabili sostituti. In prima linea Marco Lanna, genovese ed ex difensore blucerchiato che avrebbe già dato la sua disponibilità. Circola poi una seconda opzione, rappresentata dall’avvocato romano AntonioRomei, già vicepresidente della Sampdoria e legatissimo allo stesso Ferrero, prima della rottura fra i due, avvenuta poco più di due anni fa. Il legale è colui che presentò Ferrero a Garrone facilitando il passaggio di mano dal numero uno di Erg al Viperetta. Sul suo nome, però, è più facilmente ipotizzabile un ingresso nel CdA.