Sampdoria, ore di riflessione per la panchina: non solo Pioli per il dopo-Di Francesco

Il patron della Sampdoria Massimo Ferrero lo ha detto ai microfoni di Sky Sport: il club si prende un po’ di tempo per esaminare la situazione e capire se conviene andare avanti con Di Francesco in panchina oppure no, dopo la sesta sconfitta nelle prime sette giornate di Serie A. Da tempo si fa il nome di Stefano Pioli per sostituire il tecnico abruzzese, ma l’ex Lazio e Fiorentina non è l’unico: infatti resiste l’opzione Beppe Iachini, che da subentrato in Serie B conquistò la massima serie alla guida dei blucerchiati nella stagione 2011-12. Lo scivolone esterno di Verona sembra aver definitivamente chiuso la gestione con l’ex allenatore della Roma, non solo per l’ultimo posto in classifica ma anche e soprattutto per l’atteggiamento rinunciatario dei giocatori in campo, che sembrano proprio non avere idee.