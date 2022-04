Sampdoria, Osti: “Calciatori hanno chiesto ritiro. 7 punti su zona salvezza…”

Parla il dirigente blucerchiato a proposito del momento delicato del club

Redazione ITASportPress

La sconfitta contro la Salernitana ha messo la Sampdoria in una posizione di classifica scomoda ma comunque ancora non troppo allarmante. Per questo urge ritrovare serenità e soprattutto risultati. Lo sanno bene tutti nell'ambiente doriano, calciatori in primis che, secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo Carlo Osti a Il Secolo XIX, sono stati i primi a chiedere il ritiro per ritrovare concentrazione e unità di intenti.

"A me piace andare un po’ controcorrente. Nonostante la sconfitta con la Salernitana sia molto molto bruciante, provo a vederla in un altro modo. Se ad agosto qualcuno avesse detto che a cinque giornate dalla fine del campionato la Sampdoria avrebbe avuto 7 punti di vantaggio sulle terz'ultime, avremmo firmato subito", ha esordito Osti. E ancora: "I calciatori l'altro ieri ci hanno chiesto di andare in ritiro per ritrovare subito stimoli, motivazioni e convinzioni. In questo momento non ci sono colpevoli n’è assolti. Compattezza? Penso che i calciatori abbiano notato e avvertito come la società intera si stia stringendo attorno alla squadra. Questa è l'ora della compattezza, non dei processi. Lo hanno dimostrato i tifosi allo stadio, in casa e in trasferta".

Sul mister e sui possibili cambiamenti: "Non voglio entrare nei dettagli sul nostro allenatore, perché mai come adesso davanti a ogni considerazione e a ogni opinione deve esserci la Sampdoria. E il conseguimento dell’obiettivo, il mantenimento della categoria. [...]. Giampaolo ha fatto capire che modificherà qualcosa, ma non è andato oltre. Se dopo 33 giornate di campionato abbiamo 29 punti, significa che non è stata certamente una stagione esaltante". Osti ha poi concluso: "Ripeto, davanti a noi abbiamo ancora cinque partite che mettono in palio i punti che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. La squadra sta rendendo al di sotto delle sue possibilità, ma l'importante adesso è riuscire a raddrizzare la stagione e salvarci il prima possibile. La partita di Verona è davvero importante".