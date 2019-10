Sampdoria, Osti carico: “Sfatiamo la tradizione contro il Bologna…”

C’è tanta voglia di fare bene in casa Sampdoria. Dopo le parole di Murillo, in casa blucerchiata ha parlato il d.s. Carlo Osti in occasione della sfida delle 12,30 contro il Bologna.

Servono punti alla squadra genovese per rialzarsi e staccarsi dall’ultima posizione in classifica. Il dirigente è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro i rossoblù: “Il Dall’Ara è da sempre un campo difficile per la Sampdoria. Non abbiamo mai fatto tanti punti qui. Ma per la legge dei grandi numeri spero si possa sfatare la tradizione. Spero Quagliarella possa segnare, ma spero soprattutto in una prestazione positiva della squadra”, ha concluso Osti.