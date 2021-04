Sampdoria, Osti: “Ranieri e Ferrero hanno iniziato a parlare per il rinnovo”

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Sassuolo, soffermandosi brevemente sul futuro di Claudio Ranieri, in trattativa con il club per il rinnovo di contratto: “mi auguro...

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria , è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Sassuolo , soffermandosi brevemente sul futuro di Claudio Ranieri , in trattativa con il club per il rinnovo di contratto: “mi auguro che Ranieri rappresenti il futuro della Sampdoria. Ferrero e Ranieri si sono sempre parlati, dopo Crotone hanno iniziato a parlare anche di una prospettiva futura”.

FUTURO – Ranieri pensa al presente, ovvero alla sfida contro il Sassuolo, ma il braccio di ferro con la società per prolungare la sua esperienza in Liguria verte anche su questioni economiche. Osti ha fatto chiarezza, spiegando che le parti hanno iniziato a confrontarsi per proseguire assieme.