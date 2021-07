Sampdoria, Osti: “Ranieri-Ferrero? Due prime donne non possono coesistere”

Parla il dirigente blucerchiato tra presidente, mister e mercato

SCHICK - "Io penso che Schick meriti un’altra chance in Italia, in un top club. Ha fatto bene alla Sampdoria, poi c’è stata la parentesi a Roma. Secondo me è pronto per tornare in Italia, ammesso che il calcio italiano lo affascini ancora", ha detto Osti. "Sono contento di aver visto tanti giocatori della Sampdoria o ex Sampdoria brillare in questo Europeo".