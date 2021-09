Sampdoria, Pagliuca: “Mancini invecchiando è più pacato e meno impulsivo”

L'ex portiere ha detto la sua anche sul match di domenica Sampdoria-Inter, sue ex squadre

Gianluca Pagliuca è uno dei tanti protagonisti della Sampdoria campione d'Italia con Vialli e Mancini in attacco. L'ex portiere presente a Reggio Emilia in occasione della prima tappa della mostra Azzurra: la grande storia della Nazionale, ha parlato anche del suo passato in maglia blucerchiata: "Sono stati anni fantastici alla Samp - ha detto ai microfoni di Sky Sport - eravamo molto più giovani, spensierati e abbiamo vinto tanti trofei. Alla vittoria degli Europei ho provato tanta gioia, mi sono sentito anche io partecipe con la nazionale di Roberto Mancini che aveva tanti miei ex compagni nello staff. Il 'Mancio' è molto più pacato e meno impulsivo. Invecchiando è cambiato e sono molto contento per lui che ha fatto vincere l'Europeo all'Italia". A pochi giorni dalla terza giornata di Serie A che vedrà sfidarsi la Sampdoria e l'Inter, sue ex squadre, Pagliuca ha detto: "Per me sono le due squadre assieme al Bologna che mi hanno dato tanto, vorrei che non perdesse nessuna, che vincano entrambe non è possibile, quindi speriamo in un pareggio. Simone Inzaghi è il tecnico giusto dopo l'addio di Conte".