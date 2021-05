Sampdoria, passi avanti per il rinnovo di Ranieri

Il presidente della Doria incontrerà il tecnico nelle prossime ore

La prossima stagione sulla panchina della Sampdoria potrebbe esserci ancora Claudio Ranieri. E' in arrivo a Genova nelle prossime ore il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e potrebbero essere giornate importanti per la prossima stagione soprattutto sul rinnovo del contratto del tecnico: ci sono ancora questioni da sistemare ma la strada è ben tracciata considerato che l'allenatore ha dato la sua disponibilità sul progetto tecnico. Possibili nuovi incontri dunque nei prossimi giorni -riporta sportmediaset-. C'è da trovare una quadratura sulla durata del contratto e sullo stipendio considerato che oggi le società devono fare i conti con la mancanza di entrate a causa dell'emergenza sanitaria. L'agente di Ranieri sta lavorando con Ferrero per trovare un'intesa che permetta al tecnico di guadagnare lo stesso ingaggio di oggi (1,8 milioni) tra parte fissa e bonus. Di certo c'è la volontà da parte di entrambi di continuare l'avventura insieme. Intanto Banca Ifis è diventato second jersey sponsor della Sampdoria: sarà presente sulle maglie dei giocatori per le partite con Udinese e Parma dopo il debutto a San Siro con l'Inter.