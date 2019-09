Sampdoria, paura per Ferrero: assalto di alcuni tifosi, interviene anche la Digos

Momento complicato in casa Sampdoria, per i risultati e per la questione societaria, che come ha ammesso mister Di Francesco dopo la dura sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo va risolta al più presto possibile, perché il gruppo ne risente. Come riporta Primocanale, il patron Massimo Ferrero ha vissuto attimi di apprensione mentre si trovava per pranzo in un noto ristorante di Genova: un gruppo di tifosi blucerchiati, in cerca di un faccia a faccia, sono prepotentemente intervenuti al di fuori del locale, allora le guardie del corpo del presidente sono dovute intervenire, ma anche la Digos è arrivata per sedare gli animi. Annullata, per queso, la visita che era prevista a Bogliasco.