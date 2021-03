Sampdoria, pazza idea Ferrero: se Ranieri non rinnova c’è… Mihajlovic

Pazza idea Sampdoria: Mihajlovic allenatore. Questa l’ipotesi a cui starebbe pensando Massimo Ferrero per il club blucerchiato. Secondo Il Secolo XIX, infatti, la questione rinnovo di Claudio Ranieri, attuale allenatore del club ligure, non è stata ancora risolta.

Sampdoria, Ferrero tra Ranieri e Mihajlovic

Il club aspetta di conoscere il futuro del tecnico ed è probabile che nelle prossime settimane l’allenatore e la dirigenza blucerchiata si incontrino per decidere in modo definitivo quale sarà il futuro. Intanto, in una situazione di stallo, da quanto si apprende il numero uno della Sampdoria starebbe pensando all’eventuale sostituto.

Il nome in cima alle preferenze del Viperetta sarebbe Sinisa Mihajlovic. Ferrero, infatti, non ha mai negato di essere rimasto molto legato al mister serbo che, però, resta ancora sotto contratto col Bologna, società con la quale ha firmato un contratto fino al 2023. Secondo problema, sarebbero i costi. Sinisa guadagna 2 milioni a stagione, un po’ troppo per le casse blucerchiate in questo momento.

In ogni caso l’ipotesi resta aperta. Una pista difficile ma possibile, anche se la soluzione più plausibile sembra quella di proseguire con Ranieri.