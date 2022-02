Sampdoria, Pellegrini: “Il “Mancio” viziato non esiste più. Giampaolo un grande”

L'ex capitano della Sampdoria ha parlato del presente e del passato

Redazione ITASportPress

"Sampdoria 1991 L'anno dello Scudetto e le cose mai dette" è il libro dell'ex capitano dello storico scudetto blucerchiato, Luca Pellegrini. Tanti gli aneddoti e i ricordi in questa opera della collana Olympia di Caosfera Edizioni. Parte del ricavato della vendita del libro andrà devoluto in beneficienza a una fondazione onlus. Pellegrini ha parlato della Samp del passato e quella del presente a Primocanale.it

Come è nata l'idea del libro?

Mi ha chiamato il giornalista Luca Talotta e mi ha proposto di raccontare il mio mondo blucerchiato. Ho detto di sì e mi sono messo in gioco anche per una causa benefica.

Degli anni d'oro della Sampdoria, racconta tanti aneddoti. Qual è quello che non dimenticherà mai?

Ce ne sono tanti aneddoti e che chi leggerà il libro li scoprirà. Per questo non anticipo nulla, per me sono tutti belli.

Descrive un Boskov molto imperativo e alla Samp avevi avuto Bersellini, soprannominato "Sergente di ferro". Guardando per un attimo al presente, sulla panchina blucerchiata c'è Giampaolo un mister che parla poco e non alza quasi mai il tono della voce.

Mi auguro il meglio per la Samp e vorrei intanto dire che alla guida del club c'è Marco Lanna, mio amico ed ex compagno di squadra. E' un bravo ragazzo. Giampaolo è un tecnico che ha le sue idee di calcio molto importanti e se riuscirà a inculcarle ai giocatori ci sarà da divertirsi.

Torniamo al passato, la scintilla con Boskov arrivò dopo con lei, perchè?

Quando arrivò alla Samp, Boskov cercò di dare uno stile di vita particolare che dava fastidio al gruppo. Ci disse che la Samp veniva anche prima della famiglia e difatti inconsciamente non abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo nei primi due mesi con Boskov. Poi questa contrapposizione si ammorbidì e tra persone intelligenti trovammo l'alchimia che ci portò sei anni di successi.

Nel libro scrive che Platini non volle scambiare la maglia che avrebbe dovuto regalare al suo papà tifoso Juve e ci rimase male per questo, mentre descrive Maradona come un gran signore visto che subì un fallo da lei, si fece male ma non disse nulla.

Ci rimasi male con "Le Roi", ma lui rispose che non voleva scambiare la maglia avendone già a casa un'altra della Samp. A Platini feci un tunnel non voluto anche perchè non ne facevo mai neanche in allenamento. In campo andò così: mi avevano chiuso e Platini mi affrontò a gambe aperte e mi venne istintivo provare il tunnel. Poi c'è stato uno scambio di battute molto simpatico con il francese a fine partita. Maradona aveva una grande umiltà che da numero uno al mondo non potevi immaginare. Non si lamentava mai. Davvero un gran signore.

Come avvenne il suo addio dalla Samp?

Avevo un contratto non in scadenza e fui convocato a inizio stagione per prolungare. Firmai al Ciocco durante il ritiro ma non era stata indicata la durata. Quell'anno ebbi qualche malinteso con i Mantovani e poi scoprii che quel contratto non fu presentato in Lega e andai via a fine stagione. Questo portò alla fine del rapporto con la Sampdoria ma giocai la partita contro l'Inter dello Scudetto blucerchiato.

Come è il suo rapporto con Roberto Mancini?

Mi sono sempre complimentato con lui anche di recente per le sue vittorie in Nazionale. Il "Mancio" di oggi è diverso da quello viziato di 30 anni fa. Si matura con l'età e infatti lui ha chiarito non solo con me ma anche con altri suoi ex compagni di squadra.