Sampdoria, per Gabbiadini stagione finita

Una grossa tegola per il club blucerchiato

Redazione ITASportPress

Ripresa immediata per la Sampdoria. Sotto il sole del “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo e staff hanno diviso i blucerchiati in due gruppi: i maggiormente impiegati con il Sassuolo hanno effettuato un lavoro di scarico in palestra; il resto del gruppo ha invece sostenuto un allenamento completo con partitella finale al cospetto di una mista Primavera-U18.

Agenda. Sul fronte dei singoli sessioni individuali tra campo e palestra per Albin Ekdal, Fabio Quagliarella e Maya Yoshida. Mikkel Damsgaard prosegue il proprio iter in Danimarca. Martedì la squadra riposerà per poi ritrovarsi al Poggio mercoledì: in agenda c’è una doppia seduta.

Lesione. Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo.

Per questo motivo la società si è già mossa per correre ai ripari, e cercare un sostituto di Gabbiadini in Sebastian Giovinco, rimasto svincolato.