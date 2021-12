Sampdoria, per il dopo Ferrero e corsa a due Lanna-Nicolini

La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore

Il CdA della Sampdoria nominerà il nuovo presidente a breve. Riunione oggi alle 19. In pole Marco Lanna nome che circola da giorni a Genova, ma proprio a pochi minuti dall'assemblea si parla anche di Enrico Nicolini per la poltrona più importante del sodalizio blucerchiato. Quest'ultimo è genovese e tifoso sampdoriano come Lanna: esordio in blucerchiato nel derby della rovesciata di Maraschi del 17 marzo 1974 ma una carriera di calciatore tutta altrove (Catanzaro, Ascoli, Napoli e Bologna, spesso da capitano), un mancato rientro negli anni d'oro sfumato per volontà di Bersellini che non voleva aizzare una rivalità con l'emergente Pari, lo scorso anno opinionista di Primocanale, fino al grande ritorno pochi mesi fa nel settore giovanile, prima come tecnico e poi come dirigente.