Sampdoria, Pirlo dice no e adesso è una panchina per due

Sarà la settimana decisiva per il successore di Ranieri

Ci sono ancora poche panchine libere in Serie A. Una di queste è quella della Sampdoria che deve trovare ancora il successore di Claudio Ranieri. La settimana iniziata oggi sicuramente sarà quella decisiva per dare un nome alla casella allenatore della squadra blucerchiata. Il presidente Massimo Ferrero ha ricevuto un "no grazie" da Andrea Pirlo e per l’ingaggio elevato ha dovuto rinunciare a Patrick Vieira. La margherita blucerchiata adesso ha pochi petali: Roberto D’Aversa e Beppe Iachini che come riporta primocanale.it si contendono il posto. Il primo, reduce dalla retrocessione con il Parma con un media punti addirittura inferiore a quella di Liverani a cui era subentrato, è nato il 12 agosto, lo stesso giorno della Samp e qualcuno vede in questa coincidenza un segno del destino. Peraltro, D’Aversa indossò la maglia blucerchiata per mezza stagione nel 2002, con un bilancio di 17 presenze e 2 reti. Iachini, che ha terminato con la salvezza in tasca il campionato sulla panchina della Fiorentina da cui era stato esonerato per fare posto a Prandelli, è un beniamino dei tifosi della Sampdoria dopo la storica promozione ottenuta nel 2012 e l’inspiegabile mancata conferma per fare posto a Ciro Ferrara. Ferrero potrebbe puntare su di lui anche per ripararsi in parte dalla contestazione del pubblico, probabile con il ritorno della gente allo stadio. Intanto, la Sampdoria vorrebbe acquistare l’attaccante Giovanni Simeone dal Cagliari, utilizzando Yoshida e Jankto come pedine di scambio.