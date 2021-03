Sampdoria, poker di rinnovi per migliorare squadra e… bilancio

La Sampdoria guarda al futuro e prepara altri quattro rinnovo di contratto. Questa volta i nomi sono quelli di Verre, Audero, Ferrari e Gabbiadini. Il trequartista, in scadenza, è pronto a firmare fino al 2025, mentre le trattative con gli altri tre non sono state motivate da scadenze imminenti, ma soprattutto da ragionamenti di bilancio.

Come spiega Il Secolo XIX, infatti, a tutti e tre i calciatori è stato proposto di allungare i loro contratti in essere di due o tre stagioni. Questo consentirebbe alla società di risparmiare globalmente sul monte ingaggi, ma anche sul valore degli ammortamenti. Una mossa strategica quindi che aiuterebbe la presidenza a svolgere meglio il proprio lavoro anche in preparazione delle prossime annate.

