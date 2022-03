Sampdoria, possibile affare con l’Inter per il centrocampo…

Indiscrezione su un possibile affare per Sensi e Thorsby

Cambierà volto quello dei nerazzurri di Simone Inzaghi, ma forse anche quello blucerchiato del tecnico Giampaolo. Come riportato da Tuttosport, infatti, se la Sampdoria volesse confermare Stefano Sensi anche per il prossimo campionato, la società nerazzurra potrebbe intavolare una trattativa che vedrà coinvolto anche il norvegese Morten Thorsby , giocatore che darebbe ulteriore fisicità in mediana.

Da sottolineare come il calciatore blucerchiato sia da tempo seguito anche da altri club, in Italia e all'estero. In modo particolare in Serie A, da diversi mesi è l'Atalanta ad averlo messo sotto osservazione. Forte di testa, abile negli inserimenti e con grandi doti atletiche, Thorsby piace parecchio. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane e, soprattutto, all'apertura della sessione estiva di calciomercato.