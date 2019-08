Sampdoria, Praet passa al Leicester

E’ terminata l’avventura di Dennis Praet con la maglia della Sampdoria. Il centrocampista belga, dopo tre anni, saluta i blucerchiati per approdare al Leicester, club di Premier League. Circa venti milioni di euro la cifra dell’operazione, con i documenti che, come riporta gianlucadimarzio.com, sono stati firmati pochi minuti prima delle 18, termine ultimo per portare a termine le trattative in entrata da parte dei club inglesi.

Praet, con i liguri, ha collezionato complessivamente 98 presenze, mettendo a segno quattro reti. Un rendimento che gli ha permesso di rientrare nel giro della propria Nazionale, dopo il debutto nell’amichevole del 2014 contro l’Islanda.