Sampdoria, problemi sul rinnovo di Quagliarella: ecco perché

Oltre ad un inizio in salita in campionato, in casa Sampdoria potrebbe esserci un nuovo, piccolo caso legato a Fabio Quagliarella.

L’attaccante blucerchiato sembrava vicinissimo al rinnovo nelle scorse settimane, ma ancora tutto tace senza sviluppi in tal senso. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, in casa blucerchiata al momento non si è ancora affrontato l’argomento con l’agente del giocatore.

Il motivo principale sarebbe la cessione societaria da parte di Massimo Ferrero. Il passaggio al gruppo capitanato da Vialli starebbe rallentando le trattative per il rinnovo di contratto anche se tra club e Quagliarella non dovrebbero esserci problemi in futuro. La sensazione è che l’affare rimanga in sospeso sino a quando non ci sarà chiarezza sul passaggio di proprietà.