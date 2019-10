Sampdoria, incontro in corso con Ranieri: Ferrero punta tutto sull’ex Roma

Clamorosa svolta per quanto riguarda la questione panchina della Sampdoria. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il patron Massimo Ferrero avrebbe puntato tutto su Claudio Ranieri per sostituire Eusebio Di Francesco, con cui già è avvenuta la risoluzione del contratto. Sarebbe in corso a Roma un incontro importante con l’ex tecnico giallorosso per capire se intenzionato a trasferirsi in Liguria per guidare la squadra al momento ultima in classifica in Serie A. Ciò significa che Ranieri ha superato Beppe Iachini nella corsa alla panchina della Samp, si sta facendo sul serio. Ironia della sorte, qualora Sir Claudio dovesse accettare, esordirà in campionato proprio contro la sua Roma, il prossimo 20 ottobre. Al momento le possibilità sono parecchie…