Sampdoria pronta a cedere un suo pupillo: ecco chi è

Novità di mercato in arrivo in casa blucerchiata

Redazione ITASportPress

Potrebbero esserci novità in casa Sampdoria in chiave mercato. Sebbene ancora non ci sia un'offerta concreata, la società blucerchiata, secondo quanto riportato da Sportmediaset, avrebbe "incassato l'interessamento dei turchi del Trabzonspor per il danese Mikkel Damsgaard".

Il giovane talento è reduce da una stagione complicatissima con appena 11 presenze a causa dei suoi problemi fisici con l'infezione al ginocchio destro che lo ha tenuto fermo per mesi ma la sua qualità non è affatto messa in dubbio. Proprio questo l'idea iniziale della Sampdoria sarebbe quella di provare a trattenerlo. Il piano del club è quell di riportare il danese ad essere quello visto due anni fa quando aveva toccato valutazioni molto elevate vicino ai 30 milioni di euro.

Da capire se la volontà di fare un'altra stagione in blucerchiato troverà conferme anche a fatti. In caso di arrivo di una proposta concreta la società dovrà, come minimo, pensarci...