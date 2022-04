Sampdoria, Quagliarella: “Chiediamo scusa ai tifosi”

L'attaccante blucerchiato non cerca alibi dopo il ko interno contro la Salernitana

L'attaccante della Sampdoria, Quagliarella ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta casalinga contro la Sampdoria. "Una sconfitta che brucia parecchio ma in questo momento c’è da chiedere scusa ai tifosi che ci hanno incitato dall’inizio alla fine. Abbiamo perso una partita importante perchè è impossibile subire due gol in sette minuti. Bisogna rimanere freddi perchè non siamo morti ma solo feriti. La sconfitta fa male ma bisogna andare avanti senza fiatare. La paura c’è ed è quella che ti non fa stare concentrato. Bisogna analizzarla bene la situazione e con senso di responsabilità compattarci e raggiungere l'obiettivo salvezza".