Sampdoria, Quagliarella: “Doppia cifra reti bel traguardo ma mi accontento di…”

Redazione ITASportPress

Dopo i gol bellissimi in Coppa Italia (uno è stato annullato), Fabio Quagliarella ricomincia la sua ennesima avventura in Serie A con la maglia della Sampdoria. Ai microfoni di Sky, la punta campana afferma: "Sono tanto orgoglioso per aver raggiunto i 100 gol con la Samp. Nella mia prima esperienza a Genova avevo segnato appena 13 reti, quindi vuol dire che ho accelerato da quando sono tornato in età matura, e per me questo è motivo di orgoglio".

FINE CARRIERA - "Non pensavo di arrivare calcisticamente così in là con l'età. È una bella soddisfazione e la cosa importante è arrivarci abbastanza bene fisicamente. Non so se questa sarà la mia ultima stagione: ci ho pensato in estate ma deciderò più avanti". Anche gli avversari di lunedì sera hanno affidato l’attacco a due attaccanti esperti come Ibrahimovic, che non sarà del match, e Giroud: "Se sono arrivati ai loro livelli a quest’età vuol dire che sono grandi atleti e grandi professionisti. Contro di loro sarà una partenza difficile, non saremo al top ma conta l’approccio giusto", commenta Quagliarella.

OBIETTIVI - Quagliarella fissa il numero di gol stagionali:"Non ho mai guardato in carriera i record di gol che potrei raggiungere, perché poi entri in un loop da cui è difficile uscire e rischieresti di diventare egoista in campo. Certo, la doppia cifra sarebbe sempre un bel traguardo, ma mi accontenterei anche di farne 7 (con i quali raggiungerebbe i 100 gol solo in Serie A con i blucerchiati) qualora dovessero essere decisivi per portare punti a casa. Se dovessero arrivare sarei ben contento, se no amen. Davanti a me c’è gente che ha fatto la storia vera con questa maglia: scudetti, trofei, finali europee. Loro hanno scritto realmente la storia, io ho dato solo un contributo a questo club cercando di portarlo più in alto possibile". Con 11 gol, invece, il numero 27 di D'Aversa entrerebbe nella top 10 dei marcatori italiani e raggiungerebbe Signori, Del Piero e Gilardino: "Tutto è un grande stimolo, ma è più importante che la squadra raggiunga i suoi obiettivi".