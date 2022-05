Sampdoria, Quagliarella: “Futuro? Prossima settimana discuto con il presidente”

Il centravanti blucerchiato ha parlato ai microfoni di DAZN

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l'ultima gara di campionato contro l'Inter. Prima battuta sul futuro: "Con il presidente ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima. L'obiettivo era salvarsi, in settimana parliamo ma credo che non dovrebbero esserci grossi problemi. Una chiacchierata molto serena. A 39 anni non posso pretendere di giocare 38/40 partite. Sono molto tranquillo in questo momento. So che posso dare una mano nello spogliatoi, posso dare una mano ai giocatori più giovani e far capire dove si trovano. Come ho fatto quest'anno e negli anni. Più passa il tempo e bisogna comunicare di più con le parole. Quest'anno abbiamo attraversato un momento molto difficile, ci siamo ricompattati e abbiamo raggiunto la salvezza. Bisogna sempre trovarle. Non salti un allenamento, vedi che fisicamente stai bene e puoi dare una grossa mano. Questo mi dà lo stimolo a continuare ad andare avanti".