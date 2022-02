Sampdoria, Quagliarella: “100 reti grande traguardo. Mi alleno come un ventenne”

Le parole del capitano blucerchiato dopo la doppietta all'Empoli

"E' stata una partita difficilissima. Siamo stati bravi a portarla a casa e a saper soffrire. Sono tre punti pesantissimi, la nostra casa deve essere il nostro fortino. Io mi alleno come i ragazzi di 20 anni e cerco di dare il mio contributo fino alla fine. I 100 gol un bellissimo traguardo, credo sia stata la giornata perfetta e dobbiamo godercela. Sono piccole soddisfazioni che ti porti dietro, vivo sempre con l'entusiasmo che avevo a inizio carriera nei campi di Serie C. Col mister ho un feeling particolare, non facciamo tanti discorsi. Ci sono poche parole e tanti fatti".